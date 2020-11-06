تفوق كاسح.. سر سيطرة فرق الشمال على البطولات الأفريقية

شهدت السنوات الأخيرة سيطرة كاسحة لفرق شمال أفريقيا على ألقاب القارة السمراء، في ظل التراجع المخيف لباقي فرق القارة، باستثناء صن داونز الذي يحاول المنافسة على الألقاب.

بطولة دوري أبطال أفريقيا لم تخرج من شمال أفريقيا آخر 4 مواسم، حيث توج بها الوداد 2017، والترجي 2018 و 2019، أما 2020 فستكون من نصيب الأهلي والزمالك بعد تأهل الفريقين للنهائي.

أما بطولة الكونفيدرالية فكانت آخر3 مواسم ايضا من نصيب الرجاء المغربي والزمالك المصري ونهضة بركان، وبالنسبة للسوبر الإفريقي فقد توج به الوداد والرجاء والزمالك آخر 3 مواسم.

لكن ما سبب سيطرة أندية شمال أفريقيا على البطولات الأفريقية في السنوات الأخيرة؟

يرجع السبب إلى هجرة المواهب الأفريقية إلى أوروبا مبكرا من أجل العيش في أجواء أفضل تساعدهم على التألق، ويستثنى من ذلك فرق شمال أفريقيا حيث تحتفظ بمعظم نجومها، وقد تمنعم أحيانا من الاحتراف في أوروبا أحيانا من أجل مصلحة الفرق.

أما اللاعبين أصحاب المستويات المتوسطة في أفريقيا فـ يفضلون اللاعب في فرق شمال القارة، بسبب الرواتب المرتفعة والأجواء المثالية، بالإضافة أنها بوابة للاحتراف في القارة العجوز.

وتسيطر فرق شمال أفريقيا مثل الأهلي والزمالك والوداد والرجاء والترجي على أفضل اللاعبين داخل القارة، نظرا لإمكانيتهم المادية العالية مقارنة بباقي الفرق.