المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع أحمد رفعت لاعب الزمالك

أعلن النادى المصرى البورسعيدى الحصول علي خدمات أحمد رفعت لاعب الزمالك لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لمنافسات الدورى المصري الموسم الجديد 2020-2021 . ونشرت صفحة المصرى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لأحمد رفعت وكتبت : "هل أنتم جاهزون للمفاجأة؟.. رحبوا معنا بالنجم أحمد رفعت نسرًا جديدًا من نسور القلعة الخضراء.. أحمد رفعت ...... مصراوي". وأضافت الصفحة الرسمية : في صفقة من العيار الثقيل ….. المصري يتعاقد مع النجم أحمد رفعت في صفقة انتقال نهائي لثلاثة مواسم . كما دخل محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضمن اهتمامات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي. يأتي هذا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي البورسعيدي في تدعيم صفوف الفريق. ولا يشارك محمد عبد السلام حاليا بصورة أساسية مع القلعة البيضاء في مباريات الزمالك. وهذا في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي محمود علاء ومحمود الونش إضافة إلى تواجد محمد عبد الغني كبديل. ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات من قبل مسؤولي النادي البورسعيدي مع إدارة القلعة البيضاء بشأن الحصول على خدمات المدافع الصاعد في الموسم الجديد.

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