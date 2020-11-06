اختيار رئيس اتحاد كمال الأجسام كأفضل إداري في العالم من الاتحاد الدولي

وأكد وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة للكوادر الرياضية المصرية، وتشجيعها على تحقيق الإنجازات والنجاح بما ينعكس على تطوير المنظومة الرياضية، مثنيًا على دور رئيس اتحاد كمال الأجسام في نشر اللعبة في كافة المستويات، وهو ما ساهم في حصوله على تكريم الاتحاد الدولي له عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بإسبانيا على هامش فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام.
ونوه الوزير إلى المتابعة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية في تنفيذ آليات التوسع في نشر كافة الألعاب بجميع المحافظات، علاوة على الوقوف على تجهيزات واستعدادات لاعبي المنتخبات لمختلف البطولات؛ ليشهد العالم تطور الرياضة المصرية سواءً على مستوى المنافسة أو المستوى الفكرى في إدارة المنظومة الرياضية، وذلك في سياق السير في درب الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة.
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