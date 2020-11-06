سأفتقد فان دايك.. رد فعل غريب من جوارديولا على إصابة مدافع ليفربول

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على فريق ليفربول يوم الأحد القادم ، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " سأفتقد فيرجيل فان دايك في المباراة بعد إصابته بالرباط الصليبي ، حيث أحب أن أواجه افضل اللاعبين في الملعب".
وتابع: " فريق ليفربول يبقى قويًا فهو يصنف من فرق الفئة الاولى ، وكل لاعب بالفريق يعرف واجباته وهذا ماظهر في مباراتهم الأخيرة بدوري أبطال أوروبا امام اتلانتا".
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 11 نقطة، وله مباراة مؤجلة.
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