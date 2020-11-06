حلم الحدادي يتلاشى.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف الاتحاد المغربي بخصوص لاعب إشبيلية

رفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، اليوم الجمعة، طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم، بالسماح لمنير الحدادي لاعب نادي إشبيلية الإسباني، باللعب لصفوف أسود الأطلس.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" رفض طلب المغرب بلعب الحدادي لهم وتغيير جنسيته، بحجة أنه خاض مباراة مع المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا وهو قد تجاوز ذلك السن، ليتقدم الاتحاد المغربي باستئناف للمحكمة الرياضية.
وأصدرت المحكمة الرياضية قرارها اليوم، بتأييد قرار الفيفا ورفض استئناف الاتحاد المغربي، ليتلاشى حلم منير الحديد بارتداء قميص أسود الأطلس.
واستدعي منير الحدادي لتمثيل المنتخب المغربي لأول مرة في المعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر لملاقاة المنتخب السنغالي وديًا، ولكن بعد قرار الفيفا تأكد عدم مشاركته وتمثيله لأسود الأطلس.
وخاض الحدادي مباراة وحيدة مع المنتخب الإسباني عام 2014، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا ويلعب في نادي برشلونة، لكن بعد ذلك لم يتم استدعائه مرة أخرى.
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