الريان يجدد عقد "ميزو" لمدة موسمين

نجح علي عتيق العبد الله المدير التنفيذي لنادي الريان في تمديد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة اللاعب المخضرم المصري محمد حسن "ميزو" لمدة موسمين مقبلين حتى نهاية عام 2022. وأكد علي عتيق العبد الله أن مجلس إدارة نادي الريان كان حريص علي تجديد التعاقد مع اللاعب المميز محمد حسن ميزو لما يمتلكه اللاعب من خبرات كببرة.

وأضاف علي عتيق بأن جلسة تجديد اللاعب لم تستغرق وقتًا طويلًا بسبب اتفاق الطرفين على كل شيء وتقدير واحترام الإدارة الكامل للاعب وهو واحد من أبناء نادي الريان والذى تدرج في جميع المراحل السنية للفريق منذ انضمامه.

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