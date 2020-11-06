الزمالك يكثف مفاوضاته مع المصري البورسعيدي للتعاقد مع كريم العراقي

دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات مكثفه مع مسؤولي المصري البورسعيدي، للتعاقد مع كريم العراقي مدافع الفريق والمنتخب الأوليمبي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد جلسه جمعت أمير مرتضى المشرف علي الكرة بالقلعه البيضاء، مع لجنة التعاقدات بالنادي المصري، للحصول علي خدمات العراقي لتدعيم الجبهة اليمنى.

واضاف المصدر أن لجنة التعاقدات طلبت مبلغ 10 ملايين جنيه ودخول محمد عنتر ومحمد عبد السلام ضمن الصفقة للإستغناء عن اللاعب.

وأكد أمير مرتضي للمسئولين أن التعاقد مع العراقي ليس له علاقة بحصول نادي المصري علي ثنائي الزمالك، وأبدى النادي المصري رغبته في تعديل عقد اللاعب إلى 800 ألف جنيه في الموسم بدلًا من 300 ألف جنيه.

وهو ما رفضه تامر النحاس وكيل كريم العراقي، الذي طالب النادي بتعديل العقد إلي مليون جنيه في الموسم ولا تزال المفاوضات جارية بين اللاعب ووكيله من جهة والنادي المصري من جهة أخرى.