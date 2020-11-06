وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد جلسه جمعت أمير مرتضى المشرف علي الكرة بالقلعه البيضاء، مع لجنة التعاقدات بالنادي المصري، للحصول علي خدمات العراقي لتدعيم الجبهة اليمنى.
واضاف المصدر أن لجنة التعاقدات طلبت مبلغ 10 ملايين جنيه ودخول محمد عنتر ومحمد عبد السلام ضمن الصفقة للإستغناء عن اللاعب.
وأكد أمير مرتضي للمسئولين أن التعاقد مع العراقي ليس له علاقة بحصول نادي المصري علي ثنائي الزمالك، وأبدى النادي المصري رغبته في تعديل عقد اللاعب إلى 800 ألف جنيه في الموسم بدلًا من 300 ألف جنيه.
وهو ما رفضه تامر النحاس وكيل كريم العراقي، الذي طالب النادي بتعديل العقد إلي مليون جنيه في الموسم ولا تزال المفاوضات جارية بين اللاعب ووكيله من جهة والنادي المصري من جهة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يكثف مفاوضاته مع المصري البورسعيدي للتعاقد مع كريم العراقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.