غلق باب الترشيح.. 25 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات الطائرة

اغلق باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة، مساء اليوم الجمعة، حيث ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتقدم على مختلف المناصب، 25 مرشحا، لانتخاب 9 منهم، طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد، كالتالي:

- منصب الرئيس.. تقدم 4 شخصيات بأوراق ترشيحهم وهم شريف الشمرلى المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ، والمدير الفنى السابق لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقى سابقا ، والمحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد السابق ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبده الوسيمي.

- منصب النائب.. تقدم 3 مرشحين ، هم هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا ، وسيف أبو النجا ، وعمرو مخلف.

- منصب امين الصندوق.. تقدمت 3 مرشحات هن هويدا مندى عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذى السابقة للاتحاد الأفريقى ، وأميرة عبد السلام ، وعايدة اسماعيل .