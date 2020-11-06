ونشر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانًا اليوم أكد فيه إصابة كاييخون بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي في الأيام المقبلة.
وأكد النادي بأنه لم تظهر أي أعراض للمرض على كاييخون لكنه سيلتزم ببروتكول العلاج والبقاء في العزل الصحي حتى تعافيه.
وسبق لكاييخون اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني، ثم انتقل من خلاله لنادي نابولي الإيطالي، قبل أن ينتقل لفيورنتينا في الميركاتو الصيفي المنقضي.
وكان البوسني إدين دجيكو مهاجم نادي روما الإيطالي، قد أعلن منذ قليل عن إصابته بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة كاييخون مهاجم فيورنتينا الإيطالي بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.