شباب المحمدية يقترب من ضم مهاجم الزمالك

كشفت تقارير مغربية عن تطورات فى ملف رحيل حميد أحداد نجم الزمالك الحالي بعد انتهاء إعارته مع الرجاء البيضاوي. وذكر هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي عبر "راديو مارس" المغربي، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نادي الزمالك من أجل ضم حميد أحداد فى الوقت الحالي . وانتقل حميد أحداد لصفوف الرجاء البيضاوي على سبيل الإعارة فى الموسم الماضي قادما من نادي الزمالك. وسجل حميد أحداد فى 30 مباراة مع الرجاء البيضاوي 9 أهداف وصنع 5 آخرين . وضم الزمالك حميد احداد فى 2018 قادما من الدفاع الحسني الحديدي بمليون و200 الف دولار . ولم يشارك حميد أحداد مع الزمالك بصورة مستمرة حيث سجل هدفا فى 23 مباراة . وتوج حميد احداد مع الزمالك بكأس الكونفدرالية فى عام 2019 علي حساب نهضة بركان .

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