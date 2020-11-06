اتحاد الخماسي الحديث يقرر عدم المشاركة في بطولة بولندا بسبب كورونا

أكد المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، أن قرار عدم المشاركة في منافسات بطولة بولندا الدولية جاء خوفا على صحة وسلامة اللاعبين وأفراد البعثة المصرية.
وأضاف "العريان"، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بعدم المشاركة في اللحظات الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا مجددا في دول القارة الأوروبية.
وتابع: "نمتلك خطط بديلة لإعداد لاعبينا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021".
كان اتحاد الخماسي الحديث، اتخذ قرارا بعدم المشاركة في منافسات بطولة بولندا الدولية، خوفا من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.
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