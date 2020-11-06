منافسة قوية بين لاعبات بطولة الجمهورية للكاراتيه

شهدت منافسات السيدات، اليوم الجمعة، من بطولة الجمهورية للكاراتيه منافسة ساخنة وقوية بين جميع اللاعبات.

في منافسات ميزان 50 كجم كوميتيه، فازت ريم أحمد لاعبة سموحة بالمركز الأول متفوقة على ياسمين نصر عباس لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالسويس وميرنا هشام لاعبة جزيرة الورد الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي ميزان فوق 68 كجم، جاء المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبتي طلائع الجيش وهما عائشة عبدالرحيم وسهيلة أحمد حسام، فيما جاء المركز الثالث من نصيب حبيبة ماجد لاعبة الأهلي.

وفي وزن 68 كدم، فازت سلمي نسيم لاعبة الحوار للألعاب الرياضية بالدقهلية على الصدارة متفوقة على الثنائي ياسمين الهواري لاعبة الأهلي ورضوى عرفة لاعبة دجلة الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث.

وفي وزن 55 كدم، اعتلت أحلام حمدي إبراهيم لاعبة البنك الأهلي القمة متفوقة على مريم صلاح لاعبة الأهلي وهبة الله حامد لاعبة مستقبل وطن.

وفي وزن 61 كجم، جاءت الصدارة من نصيب نورسين محمد كمال لاعبة الأولمبي، متفوقة على يارا كامل لاعبة نادي رمسيس، وهدى نبيل لاعبة حدائق الأهرام.