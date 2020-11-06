في عشر دقائق .. الباطن يفوز على أبها بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 81 ثم جاء فابيو أبرو بهدف ثاني في الدقيقة 87 ثم يأتي يوسف الجبلي ويسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 90 قبل لحظات من نهاية اللقاء.
ليعلن تفوق فريق الباطن السعودي على أبها بثلاثية نظيفة في عشر دقائق فقط ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
على الجانب الأخر فاز فريق الهلال على الإتفاق بهدفين نظيفين ، بينما تعادل فريق إتحاد جدة مع التعاون بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الدوري السعودي.
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