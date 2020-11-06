برايتون يتعادل مع بيرنلي سلبيًا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق برايتون أند هاف ألبيون مع نظيره نادي بيرنلي، سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق برايتون استحوذ على المباراة بشكل شبه كامل، وسدد لاعبوه 19 تسديدة طيلة أحداث المباراة، مقابل 4 فقط للاعبي بيرنلي، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة السادسة في المركز السادس عشر، ورصيد بيرنلي للنقطة الثانية في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

ويلاقي فريق ساوثهمبتون نظيره نيوكاسل يونايتد في العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة ذاتها