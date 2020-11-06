دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_الاهلي دعما للفريق لتحقيق البطولة التاسعة لدوري أبطال إفريقيا. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فى يوم الجمعة اللهم الاهلى بطلا لافريقيا.... ‎#اللهم_اهلي ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار" و "‏اللهم الأهلي بطلا ل افريقيا يااارب". وقال آخرون "‏علي حب الأهلي متجمعين اللهم الاهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا العام" و "‏النهارده دعيت للاهلي في صلاة الجمعه ان البطوله تكون من نصيبه اللهم الاهلي ‎#جمعة_مباركة علي الجميع ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #اللهم الأهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: على حب الأحمر متجمعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.