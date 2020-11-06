كلام نهائي | الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، حقيقة تفاوض قلعة الدراويش مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نفاوض صالح جمعة والتعاقد مع لاعبين من صفوف الأهلي أمر وارد ولكن لم نحسم أي صفقة من الأهلي حتى الآن".
وتابع: " نفاوض عددا من اللاعبين ونسعى لضم 7 لاعبين في الفترة المقبلة وأزمة فخر الدين بن يوسف انتهت تمامًا".
وكان الإسماعيلي تعاقد مع الثلاثي الجزائري رضوان الشريفي والإنجولي إيري بابل والمصري أحمد مصطفى والذي سبق له الاحتراف في جينت البلجيكي.
وكان الإسماعيلي تعاقد مع الثلاثي الجزائري رضوان الشريفي والإنجولي إيري بابل والمصري أحمد مصطفى والذي سبق له الاحتراف في جينت البلجيكي.
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