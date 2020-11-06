بسبب كورونا.. الكاف يضع قواعد صارمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

صادقت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، على الإجراءات المحددة لاستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.
ونشر الكاف بيانًا جاء فيه:"القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية ، وفقًا لقواعد FIFA للعبة ، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات وعدد التبديلات المصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.
فقط الحالات غير المنصوص عليها في لائحة COVID-19 الخاصة وفي لوائح المسابقات سيتم اعتبارها حالات استثنائية ، والتي ستقررها اللجنة المنظمة للمسابقة.
المباريات واللاعبون
• يجب لعب كل مباراة إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء.
• إذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف و / أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ COVID-19 ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسرًا للمباراة بنتيجة 2-0.
• إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب ، أي على الأقل أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء) ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسرًا للمباراة بنتيجة 2-0.
• عدد التبديلات المصرح بها محدد خمسة (5) لاعبين لكل فريق. ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.
حضور الجماهير
• وفقًا لبروتوكولCAF الخاص بـ COVID-19 ، يجب لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة ، بدون حضور الجماهير.
• ومع ذلك ، إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير ، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة CAF أولًا.
في حالة وجود حالات استثنائية غير تلك المذكورة أعلاه ، سيتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.
الهدف من تدابير الطوارئ الإشراف على استئناف مسابقات كرة القدم في القارة ، من خلال تحديد خطة تركز على اللاعبين والمباريات. يمكن مراجعة هذه القواعد المحددة وفقًا لتطورات الوضع الصحي في العالم وتحديدًا في القارة الأفريقية.
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