الزمالك يرفض تأجيل مباراتي حسم دوري اليد

وذلك بعد ان تقدم النادى الاهلي بطلب للاتحاد المصرى لكرة اليد بتأجيل المباراتين لنهاية الدور الاول من دورى المرتبط بحجة تجهيز الناشئين نظرا لنقص فريقه عددا من اللاعبين الذين تعاقدوا مع اندية اخرى.
أضاف عبد الباري أن هذا الأمر هو نفس ما يقع علي الزمالك ولكن النادي تمسك بتنفيذ اللائحة والتى تنص علي استكمال البطولة بنفس قوانينها.
واختتم المدير الإداري ليد الزمالك بان النادي يطالب الاتحاد المصرى لكرة اليد بتنفيذ الجدول المعلن مسبقا لختام البطولة.
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