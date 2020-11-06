نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة من أخبار الزمالك على مدار اليوم، والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي: أكد حمادة عبدالبارى المدير الادارى للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أن النادي يرفض تأجيل مباراتي تحديد بطل الدورى والتى كان مقررا اقامتهما يومي الخميس والجمعة القادمين . انتعشت خزينة نادى الزمالك اليوم بمبلغ 6 ملايين جنيه من نادي المصري البورسعيدي، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى بشكل رسمي. كشفت تقارير مغربية عن تطورات فى ملف رحيل حميد أحداد نجم الزمالك الحالي بعد انتهاء إعارته مع الرجاء البيضاوي. دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات مكثفه مع مسؤولي المصري البورسعيدي، للتعاقد مع كريم العراقي مدافع الفريق والمنتخب الأوليمبي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخبار الزمالك | خزينة النادي تنتعش بـ 6 ملايين جنيه.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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