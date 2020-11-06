أعلن محمد عدلي القيعي، نجل مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب نجل عدلي القيعي عبى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا". وتابع: "يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يا رب". وكان عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، بالنادي الأهلي، غاب عن حلقة أمس من برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة “الأهلي” لظروف صحية خاصة به، وقدم الحلقة ابراهيم المنيسي منفردا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يغزو منزل عدلي القيعي ويصيب نجله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.