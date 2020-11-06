بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن رامي ربيعة مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بات جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ذلك جاء بعدما أنهى رامي ربيعة برنامجه التأهيلي بنجاح، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وتعرض ربيعة للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباريات فريقه الماضية.
ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الاهلي يوم 27 من الشهر الجاري علي ملعب برج العرب بالإسكندرية .
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