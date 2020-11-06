وأفادت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن هناك قلقا بين مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن ضياع فرصتهم في الحصول على خدمات بوتشيتينو.
وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يخشى ذهاب المدرب الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي، إذا لم ينجحوا في استقطابه في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية هذا الموسم.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد على علم باهتمام مانشستر سيتي بـ بوتشيتينو، خاصة في ظل عدم موافقة بيب جوارديولا حتى الآن على تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2021.
وخسر مانشستر يونايتد أمام آرسنال بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يسقط أمام باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مان يونايتد يخشى ضياع "بوتشتينو" بسبب الـ"سيتي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.