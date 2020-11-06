بسبب الصفقات الجديدة | أزمة كبرى بين الإسماعيلي وباهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الصفقات الجديدة بنادي الإسماعيلي التي أبرمها مسؤولو النادي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أشعلت غضب ثنائي الفريق عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي.

وأكد عمر ربيع ياسين أن هناك غضبا بين الثنائي جاء بسبب القيمة المالية العالية التي يحصل عليها اللاعبون الجدد في الموسم الواحد، والتي تتراوح ما بين 4 إلي 5 ملايين جنيه في الموسم.

وتابع أن ذلك جاء في الوقت الذي يحصل فيه عبدالرحمن مجدي علي مليون ونصف في الموسم، وباهر المحمدي علي 2 ونص مليون جنيه.