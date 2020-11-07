سيلتا يتعادل مع إيلتشي في الليجا.. ومارسيليا يفوز على ستراسبورج بالدوري الفرنسي

تعادل فريق سيلتا فيجو مع نظيره إيلتشي، بهدف نظيف، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".

إيلتشي تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، حولها فيديل بنجاح لهدف، معلنًا عن تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 41، عادل مينا النتيجة لفريقه سيلتا فيجو بتسجيله الهدف الأول، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيلتشي للنقطة 11 في المركز التاسع، ورصيد سيلتا فيجو للنقطة السابعة في المركز السابع عشر.

وفي الدوري الفرنسي، فاز مارسيليا على نظيره ستراسبورج بهدف نظيف، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه سانسون في الدقيقة 72، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الخامس في المسابقة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مارسيليا للنقطة الثامنة عشر في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ستراسبورج عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.