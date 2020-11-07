قبل إتمام التعاقد معه| عامر عامر يخضع للكشف الطبي في الإسماعيلي غدا "خاص"

اكد مصدر داخل نادي الاسماعيلي، تمسكهم بالتعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الانتاج الحربي؛ لتدعيم صفوف حراسة مرمى الدراويش بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر، في تصريح لـ"دوت الخليج ": عامر سيخضع للكشف الطبي غدًا تحت إشراف الدكتور اكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي بنادي الاسماعيلي، تمهيدًا للتعاقد معه رسميًا خلال ساعات.

وكان عامر عامر رحب بالانضمام للدراويش، بعد إستقبال الجماهير له وحرصهم على وجود "حارس خبرة" بالفريق الأول.

وأعلن الاسماعيلي الاتفاق مع عامر عامر، حيث تتبقى لمسات بسيطة لإنهاء الصفقة.