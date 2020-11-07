المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد نجم الزمالك

تحدث عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن تفاصيل عقد أحمد رفعت، اللاعب الوافد من نادي الزمالك.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جمعتنى جلسة مع رئيس نادي الزمالك، وأنهينا كافة التفاصيل، وحصلنا على الاستغناء الخاص باللاعب".

وأضاف: "لا توجد شروط جزائية في عقد أحمد رفعت، وكل ما يثار عن القيم المالية عبر السوشيال ميديا؛ غير صحيح على الإطلاق".