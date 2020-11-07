صدمة في بيراميدز.. المدير الفني الجديد يعتذر عن تدريب الفريق

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتذر عن تدريب نادي بيراميدز خلال الموسم الجديد، على الرغم من الاتفاق معه وإرسال تذاكر الطيران له للحضور إلي مصر.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن وجهة المدير الفني تحولت من الدوري المصري للدوريات الخليجية في ظل تلقيه عرضين من ناديين أحدهما إماراتي والآخر سعودي.

وأشار إلى أن بيراميدز كان قد أقال تشتاتيش بعد فشله في الفوز بالبطولة الكونفدرالية والنتائج السيئة التي حققها هذا الموسم.