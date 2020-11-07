نجم الأهلي السابق: ثقافة حسام عاشور دمرته وياريته فضل ساكت

علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا، على ملف رحيل حسام عاشور عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري.
وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ثقافة عاشور دمرته ولما أتكلم خسر كل حاجة ويا ريته فضل ساكت، وهو أخطأ بكل تأكيد".
وتابع نجم النادي الأهلي السابق: "حسام عاشور أخطأ تمامًا وكان عليه السكوت وعدم الحديث وكان يجب أن يختتم مشواره في الأهلي حتى ولو كان خرج معارًا لمدة موسم عن طريق النادي الأهلي".
وأشار: "حسام عاشور حر في قراره بالانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري ولكن تلك الخطوة جعلته يخسر تاريخه الكبير في الأهلي".
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