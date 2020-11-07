رسميًا .. بيراميدز يشتري لاعب المصري محمود وادي

أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، رحيل محمود وادي بشكل رسمي عن صفوف النادي البورسعيدي.
وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمود وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل".
وأتم: "بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بيراميدز ووادي أصبح رسميًا لاعبًا في صفوف بيراميدز".
وقرر نادي بيراميدز تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له مساء الخميس الماضي، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة، إلى موعد يحدد لاحقا.
وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي نظرا لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصول المدير الفني إلى القاهرة اليوم لتقديمه للإعلام.
ويود النادي تقديم الاعتذار لجميع وسائل الإعلام على القرار الطارئ بتأجيل المؤتمر على أن يتم الكشف عن الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.
وكان نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق عن إقامة المؤتمر في الثامنة من مساء اليوم، بقاعة النادي للكشف عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتقديمه إلى وسائل الإعلام المختلفة.
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