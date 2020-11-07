المصري يكشف حقيقة ضم لاعبين من النادي الأهلي

كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن صفقات النادي البورسعيدي الجديدة لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حددنا المراكز المطلوبة منذ فترة طويلة ونسعى لحسم صفقات قوية والمنافسة بقوة في الموسم الجديد ونحن نسعى لإسعاد الجماهير".

وتابع: "لم نفاوض الأهلي من أجل شراء أو استعارة أي لاعبين من صفوف القلعة الحمراء".