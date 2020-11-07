المصري يكشف حقيقة ضم لاعبين من النادي الأهلي

كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن صفقات النادي البورسعيدي الجديدة لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حددنا المراكز المطلوبة منذ فترة طويلة ونسعى لحسم صفقات قوية والمنافسة بقوة في الموسم الجديد ونحن نسعى لإسعاد الجماهير".
وتابع: "لم نفاوض الأهلي من أجل شراء أو استعارة أي لاعبين من صفوف القلعة الحمراء".
ونجح مسؤولو النادي المصري في التعاقد مع أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري.
وجاء انضمام رفعت إلى صفوف المصري على سبيل البيع النهائي من الزمالك، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف النادي البورسعيدي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المحلي الجديد.
وقام أحمد رفعت بالتوقيع على عقود انضمامه إلى المصري في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي البورسعيدي، وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوي مجلس الإدارة.
يذكر أن الاتحاد السكندري صرف النظر عن تجديد تعاقده مع رفعت سواء معارا أو شرائه نهائيًا، وذلك بعد توصية طلعت يوسف المدير الفني السابق للنادي السكندري.
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