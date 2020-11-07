الرياضة

المصري يكشف حقيقة ضم لاعبين من النادي الأهلي

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كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن صفقات النادي البورسعيدي الجديدة لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حددنا المراكز المطلوبة منذ فترة طويلة ونسعى لحسم صفقات قوية والمنافسة بقوة في الموسم الجديد ونحن نسعى لإسعاد الجماهير".

وتابع: "لم نفاوض الأهلي من أجل شراء أو استعارة أي لاعبين من صفوف القلعة الحمراء".

ونجح مسؤولو النادي المصري في التعاقد مع أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري.

وجاء انضمام رفعت إلى صفوف المصري على سبيل البيع النهائي من الزمالك، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف النادي البورسعيدي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المحلي الجديد.

وقام أحمد رفعت بالتوقيع على عقود انضمامه إلى المصري في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي البورسعيدي، وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوي مجلس الإدارة.

يذكر أن الاتحاد السكندري صرف النظر عن تجديد تعاقده مع رفعت سواء معارا أو شرائه نهائيًا، وذلك بعد توصية طلعت يوسف المدير الفني السابق للنادي السكندري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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