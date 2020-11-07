نادر شوقي يكشف أسباب فشل الأهلي في الاحتفاظ بـ رمضان صبحي

كشف نادر شوقي وكيل أعمل رمضان صبحي لاعب بيراميدز السابق عن كواليس مفاوضات اللاعب مع الأهلي والتي كانت رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

وقال نادر شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الجلسة الأولى لمناقشة الأمر كانت في منزل محمود الخطيب بحضوري وحضور أمير توفيق في شهر مارس، واتفقت مع ورمضان أن الأولوية هي الاحتراف".

واستطرد: "إذا كان الموسم انتهى بشكل طبيعي سيكون في شهر يونيو، لكن الأمور حدث فيها ارتباك بسبب كورونا، وهدرسيفلد رد على طلب الأهلي بشأن مد إعارة رمضان لنهاية الموسم ولم يمانع".رمضان صبحي لاعب بيراميدز

وأضاف: "الأهلي كان يرغب في ضم رمضان صبحي، والأحمر طلب مد الإعارة لنهاية الموسم والنادي الإنجليزي لم يمانع واستفسر عن موعد نهاية المسابقة".

وأوضح: "الأهلي كان موافقًا على شراء رمضان وكان سيسمح له بالرحيل إلى الاحتراف في حال وجود عرض، الأمور كانت بها مرونة كبيرة، والنادي أراد استمرار اللاعب حتى نهاية بطولة إفريقيا ثم شراؤه نهائيًا واللاعب كان سعيدًا بذلك".

وأشار: "أول الكلام الذي خرج من الأهلي في شهر أبريل هو طلب شراء رمضان صبحي، والنادي الإنجليزي طلب وقتها 7 ملايين جنيه استرليني وتم تخفيض المبلغ إلى 3 ملايين و250 ألف إسترليني".

واختتم: "الزمالك في نفس الوقت عرض مبلغًا أعلى، وبعد ذلك أخبرني مسؤول في النادي الإنجليزي بوجود نادي آخر في مصر يرغب في ضم اللاعب وأنا علمت بالتأكيد أنه بيراميدز، وتحدثت بثقة وقلت له رمضان لن ينتقل إلى بيراميدز أو الزمالك".