أحمد فتحي: تمسكت بالبقاء مع الأهلي ولم نتفق فقررت الرحيل

كشف أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز عن أسباب فشله في الإستمرار مع القلعة الحمراء وتفضيلة الرحيل مع نهاية الموسم.

وقال أحمد فتحي أثناء حديثه لبرنامج اللعيب على "mbc مصر": "سأشتاق لملعب مختار التتش، وكنت أتضايق من الجلوس إحتياطيًا في الفترة الأخيرة فالكرة هي حياتي ودائما ما أرغب في المشاركة".

وأوضح: "أحاول الاجتهاد دائمًا وسأعتزل عندما أشعر أنني لن أستطيع اللعب والقدرة عليه، وجمهور الأهلي قوي ويدعم الفريق والبقاء أو الرحيل في الفريق، ورحيلي أمر مقدر من الله والاختيار كان صعبا بالرحيل لبيراميدز ولم أخسر بطولة الدوري مع الأهلي".

وأضاف: "تلقيت عرضًا في بداية الموسم المنقضي من بيراميدز كانوا مستعدين لدفع 25 مليون جنيهً وتمسكت بالبقاء مع الأهلي خاصة لأننا كنا نستعد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري وحققنا اللقب وقتها".

واستطرد: "وسيد عبد الحفيظ جلس معي وقتها، وسألني هل سأرحل؟ فقلت له سأصلي استخارة ثم سأعود فقلت له أني لن أرحل لأن الفريق داخل على مباراة السوبر وهي مهمة، وأبلغني أننا سنجلس معًا في شهر يناير للتجديد ولم نجلس إلا في مارس الذي يليه".

واختتم: "بعد مباراة الأهلي وصن داونز في شهر إبريل، حدث مفاوضات ولكن لم نتفق فقررت الرحيل، موسيماني منذ قدومه كان يتكلم معي بشكل جيد جدًا وهو شخص محترم، ومنذ توقيعي لبيراميدز لم تتغير العلاقة مع الأهلي ولكن لم يتحدث معي أحد في أمر البقاء".