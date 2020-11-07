بعد إصابة فان دايك وسباعية أستون فيلا.. محمد صلاح: الأهم أننا عدنا للانتصارات

وقال صلاح في حوار مع "بي ان سبورتس": "ما تعرضنا له في الفترة الأخيرة هو سوء حظ بعد إصابة فيرجيل فان دايك، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات بدون ظهور فان دايك وفابينيو".
وتابع "إصابة فيرجيل فان دايك كانت صعبة بالنسبة لنا، فالفريق يعتمد عليه خاصة أنه يشارك بصفة أساسية خلال المواسم الماضية، الآن لدينا لاعبين صغار ويقدموا مستويات مميزة ونحقق الانتصارات بهم".
وأضاف"بعد خسارة ليفربول من أستون فيلا الفريق عاد من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية، الخسارة كانت صعبة جدًا من الناحية النفسية خاصة أننا أبطال إنجلترا وأوروبا".
وواصل: "كان أمامنا خيارين وهو الاستسلام لهذه النتيجة أو أن يكون لنا رد فعل وهذا ما تحقق من خلال الفوز في المباريات التي لعبناها عقب هزيمة أستون فيلا ماعدا لقاء إيفرتون تعادلنا أمامهم".
وسينتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة نظيره التوجولي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
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