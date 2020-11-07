محمد صلاح: فوجئت بنشر فيديو مساعدتي لمتشرد .. وأتمنى أن أساعد بشكل أكبر

علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على واقعة مساعدته لمتشرد في إنجلترا تعرض للتنمر، خلال فيديو أنتشر على منصات التواصل.

وقال صلاح في حواره لشبكة "بين سبورتس" : "لم أكن أحب أن يُنشر الفيديو عبر الإنترنت، لم أعلم بذلك حيث تفاجئت بنزوله عبر المواقع الإخبارية".

وأضاف: "أحب أن أفعل تلك الأشياء دون أن يعرف أحد، أرى أن ذلك دور من أدواري إذا تمكنت من تغيير شيء ما للأفضل، لا أتحدث عن أشياء كثيرة خارج عالم كرة القدم، ولكن قد هناك بعض الأمور الصغيرة التي أجد نفسي قادرًا على تغييرها للأفضل في مجتمعنا".

وواصل: "أتمنى أن أساعد بشكل أكبر، أرى أن ذلك جزء من دوري، أحب تغيير الأمور في أي مجتمع، لا أريد قول مجتمعنا لأن البعض قد يغضب أحيانًا عندما أتحدث عن مجتمعنا فقط، ولكن بشكل عام أحب تغيير الأمور للأفضل".