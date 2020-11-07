أبرز 5 تصريحات لـ محمد صلاح خلال حواره قبل موقعة مان سيتي

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في حوار حصري عبر شاشة "بي إن سبورتس" للحديث عن عدة ملفات سواء تتعلق بفريقه أو بشأن المنتخب المصري.

وفيما يلي نعرض أبرز 5 تصريحات خرج بها مو صلاح من اللقاء قبل موقعة يوم الأحد أمام مانشيستر سيتي.

- "بعد خسارة ليفربول من أستون فيلا الفريق عاد من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية، الخسارة كانت صعبة جدًا من الناحية النفسية خاصة أننا أبطال إنجلترا وأوروبا".

- "أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب (هتشيلني الليلة ضاحكًا)، القرار في النهاية يعود للمدرب والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي فهم أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".

- "مقولة فيرمينو لا يفيد الفريق هذا غير صحيح، روبيرتو أعطى الكثير خلال تواجده مع ليفربول في الأعوام الخمسة الأخيرة، وأيضًا طريقة اللعب نضحي به لأنه يتراجع كثيرًا".

- "إصابة فيرجيل فان دايك كانت صعبة بالنسبة لنا، فالفريق يعتمد عليه خاصة أنه يشارك بصفة أساسية خلال المواسم الماضية، الآن لدينا لاعبين صغار ويقدموا مستويات مميزة ونحقق الانتصارات بهم".

- "بالنسبة لي مقتنع 100% أننا الأفضل، صحيح يوجد فرق أخرى تنافس، لكن نحن الأقوى ثم يأتي مانشستر سيتي، أما عن المنافسة مقتنع أننا لدينا القدرة على المنافسة فنحن الأبطال".