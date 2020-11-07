مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 7-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان "، والدوري الإنجليزي ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 كريستال بالاس X ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة هويسكا X إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 برشلونة X ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 إشبيلية X أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد X قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة كالياري X سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بينفينتو X سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بارما X فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 ماينز 05 X شالكه 04 في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 أوجسبورج X هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 لايبزيج X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة بوردو X مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان X رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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