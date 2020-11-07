أحمد فتحي يكشف عن أول عرض تلقاه من بيراميدز

قال أحمد فتحي لاعب المنتخب الوطني إنه تلقى أول عرض من نادي بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري مع بداية الموسم الجاري.

وأوضح فتحي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه عقب لقاء السوبر كان من المفترض أن يعقد جلسة للتجديد مع مسئولي الأهلي ولكن لم يتم إتخاذ أي خطوة جادة في مسألة تجديد التعاقد.

وكان عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التجديد في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ، وانتهى الموسم بالنسبة للاعب مع الأهلي عقب مباراة الجيش الأخيرة بالدوري العام.