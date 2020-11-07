قال أحمد فتحي لاعب المنتخب الوطني إنه تلقى أول عرض من نادي بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري مع بداية الموسم الجاري.
وأوضح فتحي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه عقب لقاء السوبر كان من المفترض أن يعقد جلسة للتجديد مع مسئولي الأهلي ولكن لم يتم إتخاذ أي خطوة جادة في مسألة تجديد التعاقد.
وكان عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التجديد في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ، وانتهى الموسم بالنسبة للاعب مع الأهلي عقب مباراة الجيش الأخيرة بالدوري العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد فتحي يكشف عن أول عرض تلقاه من بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.