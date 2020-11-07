مانشستر يونايتد الجريح في ضيافة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره إيفرتون اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف ظهرًا، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 6 مباريات خاضها، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وتلقى 3 هزائم، وله جولة مؤجلة.

وخسر فريق الشياطين الحمر مباراته الأخيرة، أمام أرسنال بقيادة الدولي المصري محمد النني، في الجولة رقم 7 من البريميرليج، بهدف دون رد.

ويعاني مانشستر يونايتد منذ انطلاق البريميرليج، ويسعى لتحقيق الفوز على إيفرتون، من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يسعى إيفرتون لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث تعادل أمام ليفربول، وخسر من ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد.

ويتواجد إيفرتون الذي بدأ موسمه بشكل جيد على غير العادة، المركز الخامس في ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 13 نقطة، (4 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).