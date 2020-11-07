انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم السبت، عديد من المباريات المهمة، فى مختلف ملاعب العالم، والتى تأتي ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020 – 2021.

وأبرز تلك المواجهات مباريات اليوم من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مواجهات الجولة التاسعة من الدورى الإسبانى، ومباريات الجولة السابعة من الدورى الألمانى.

مباريات اليوم

مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد في الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد ضد فولهام في العاشرة مساء، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مباريات اليوم من الدوري الإسباني

هويسكا ضد إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية ضد أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد ضد قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم من الدوري الإيطالي

كالياري ضد سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

بينفينتو ضد سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

بارما ضد فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مباريات اليوم من الدوري الألماني

شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

ماينز ضد شالكه في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

أوجسبورج ضد هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

يونيون برلين ضد أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

لايبزيج ضد فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مباريات اليوم من الدوري الفرنسي

بوردو ضد مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان ضد رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مباريات اليوم من كأس الأمير محمد بن سلمان

العين ضد الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية

الفتح ضد الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية

النصر ضد القادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية