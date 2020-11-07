الدوري الألماني.. حرب الصدارة تشعل كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بصدارة البوندسليجا.

في المقابل يتسلح بوروسيا دورتموند بعامل الأرض من أجل اقتناص الثلاث نقاط من العملاق البافاري واعتلاء الصدارة.

ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم بـ 24 هدفا، بينما يعد دفاع بوروسيا دورتموند هو الأفضل في البوندسليجا، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط خلال 6 مباريات.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، شتوتجارت مع فرانكفورت، ماينز مع شالكه، أوجسبورج مع هيرتا برلين، يونيون برلين مع بيفيليلد، لايبزيج مع فرايبرج.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.