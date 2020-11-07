فينجر يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد انضمامه إلى بيراميدز

وقال فينجر في تصريحات لـ برنامج اللعيب المذاع عبر قناة mbc: "مرحبا أحمد فتحي أتمنى أن أراك قريبا، وبالتوفيق في مشوارك القادم".
وكشف أحمد فتحي أنه كان قريبا من اللعب في صفوف أرسنال تحت قيادة فينجر في موسم 2002، ووقع على عقد انتقاله لأرسنال، لكن الأمر لم يكتمل في النهاية بسبب نسبة المشاركات الدولية.
كان أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.
يذكر أن أحمد فتحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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