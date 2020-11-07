غدا انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي المغلق استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

ينطلق المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب غدا، الأحد، استعدادا للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

كان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب منح لاعبي المنتخب الأولمبى للفراعنة، راحةً بعد انتهاء المعسكر المفتوح الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة.

ويحسم اليوم السبت الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره المفتوح علي ملاعب استاد القاهرة استعدادا للمباراتين.

وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، حيث أكد إنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية وهو ماظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري.

كان اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة حرص على حضور جزء من المران وأثنى على الفريق الذي أسعد الجماهير المصرية في بطولة افريقيا الأخيرة.

واختتم الفريق معسكره المفتوح بمران على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في الثانية من ظهر أمس الجمعة ليحصل بعدها علي راحة اليوم السبت.

