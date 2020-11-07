تشيلسي في مهمة سهلة أمام شيفيلد يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

يخوض فريق تشيلسي بقيادة أسطورته فرانك لامبارد، مهمة سهلة، عندما يستضيف شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير بنقطة فقط.

ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما استعاد نغمة الانتصارات من جديد على حساب بيرنلي، في المواجهة الأخيرة وفاز 3-0.

وخاض تشيلسي 7 مبارايات هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل مثلهما، بينما تلقى هزيمة وحيدة، في المقابل خسر شيفيلد يونايتد في 6 مباريات وتعادل في مباراة.

ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع مانشستر يونايتد، وكريستال بالاس مع ليدز يونايتد، ووست هام يونايتد مع فولهام، ضمن منافسات الجولة ذاتها.