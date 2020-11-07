نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والقادسية اليوم والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة النصر ضد القادسية اليوم السبت الموافق 21 ربيع الأول 1442 ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي شهد العديد من المباريات في نفس الجولة تمكن في أهمها فريق الهلال من تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام الاتفاق بهدفين دون رد، بينما اكتفى الاتحاد بتحقيق تعادل إيجابي على ملعبه أمام التعاون بهدف لكل فريق، واكتسح الباطن ضيفه أبها بثلاثية دون رد، وتعادل ضمك أمام الفيصلي سلبيا، بينما حقق الرائد فوز ثمين خارج الديار ضد الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واليوم تختتم مباريات تلك الجولة حين يقام موعد مباراة النصر والقادسية في الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يستضيف القادسية في مباراة قوية يأمل فيها العالمي تحقيق أولى انتصاراته في الدوري السعودي هذا الموسم بعدما تلقى الخسارة في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في البطولة، والتي افتتحها بخسارة على ملعبه أمام الفتح بهدف سجله خالد الغنام مقابل هدفين سجلهما سفيان بن دبكة، قبل أن يتلقى الخسارة الثانية خارج ملعبه أمام التعاون بهدف دون رد تاوامبا، ثم حقق انتصاره الوحيد هذا الموسم أمام الأهلي ولكن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى نهائي البطولة، قبل أن يعود للمسار الخاطيء من جديد ويتلقى الخسارة في آخر مبارياته بالدوري خارج الديار أمام الشباب بهدف سجله أيمن يحيى مقابل هدفين سجلهما بانيغا، وشراحيلي ليبقى بدون نقاط في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي الآن بفارق الأهداف عن العين متذيل الترتيب.

فريق القادسية يدخل مباراته أمام النصر بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من مواصلة الانتصارات في الجولة الثانية التي استضاف فيها فريق التعاون، وحقق الفوز بهدف دون رد عن طريق فيتاس ليرفع رصيده إلى ست نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات في البطولة بدأها بالخسارة خارج ملعبه أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق حسن العمري، قبل أن يحقق الفوز على ملعبه أمام ضمك بهدفين عن طريق ويليامز ودانيلو مورينيو مقابل هدف للضيوف عن طريق الشنيحي.

موعد مباراة النصر والقادسية اليوم

7:45 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

8:45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية