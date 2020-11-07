أعلن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن رغبته في الترشح إلى انتخابات اتحاد الكرة. وكتبت مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فى حالة عدم خوض هانى أبو ريدة الانتخابات المقبلة سأترشح على كرسى الرئاسة". علق مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على الأنباء التى تواترت بصدور حكم بحبسه 6 سنوات من قبل محكمة جنح الدقي. وكانت أنباء ترددت عن صدور حكم من محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، بحبس مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 6 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه فى 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية من القضايا الثلاثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة لجمهوره بشأن انتخابات اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.