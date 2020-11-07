الدروي الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2 بتعليق علي محمد علي.

برشلونة ضد ريال بيتيس:

َويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على ريال بيتيس، وتحسين وضعه الكارثي في الليجا.

ولم يتذوق برشلونة طعم الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل في مواجهتين، وخسر في مباراتين أيضا.

في المقابل يطمح ريال بيتيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ترتيب ريال بيتيس وبرشلونة:

ويحتل ريال بيتيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الـ ١٢ ب ٨ نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، هويسكا مع إيبار، إشبيلية مع أوساسونا، أتلتيكو مدريد مع قادش.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.