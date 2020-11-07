وزير الشباب يُدلي بصوته في انتخابات النواب: المشاركة واجب ومسئولية وطنية.. صور

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمدرسة طبري منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، إحدى محافظات المرحلة الثانية للانتخابات والتي تضم 13 محافظة، وتقام على مدار يومي السبت والأحد 7و8 نوفمبر2020.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام يأتي انطلاقا من الواجب والمسئولية الوطنية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، على النحو الذى يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ودعا "صبحي" جموع الشعب المصري وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيدًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".