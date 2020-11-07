النصر للتعدين يتعاقد مع رأفت السيد في صفقة انتقال حر

تعاقد نادي النصر للتعدين مع رأفت السيد ظهير أيسر فريق مصر للتأمين السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. َوأكد رأفت السيد لـ دوت الخليج، أنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة في عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي خلال الفترة المقبلة. و أعرب رأفت السيد عن سعادته باتخاذ هذه الخطوة بعد انتهاء تعاقده مع مصر للتأمين. ومن المقرر أن ينضم رأفت السيد إلى تدريبات النصر للتعدين خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد 2020 - 2021 بدوري الدرجة الثانية.

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