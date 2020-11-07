اليوم عمومية الريشة الطائرة تناقش ميزانية الاتحاد وخطة النشاط

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، اجتماعًا اليوم، السبت، بمقر مبنى الاتحادات الرياضية في مدينة نصر لمناقشة ميزانية الاتحاد وخطة النشاط.

وتنطلق الجمعية العمومية في تمام الثالثة عصرًا بمقر الاتحاد في مدينة نصر.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50٪+1)، أي خمس هيئات.

من جانبه أكد التهامي، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، إضافةً إلى اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.