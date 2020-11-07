مدرب دينامو كييف لـ دوت الخليج: مباراة برشلونة كانت قاسية.. وفرصنا قائمة في التأهل

أكد دييجو لونجو المدرب المساعد بفريق دينامو كييف الأوكراني أن فريقه عانى أمام برشلونة، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، على ملعب كامب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.

وقال دييجو لونجو في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": كانت مباراة قاسية علينا، لأن فريق برشلونة جيد للغاية ويتملك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف: " نتملك فرص التأهل إلى الدور المقبل، وأتمنى أن يساعدنا الحظ خلال الفترة المقبلة".

وعن مستوى ميسي في الفترة الأخيرة قال دييجو لونجو: " ميسي يبقى ميسي، قد يكون هناك تراجع في مستواه قليلا خلال الموسم الماضي، لكنه يبقى نجم كبير، وأنا أحبه على المستوى الشخصي".

وسجل هدفي برشلونة ك من ميسي وجيرارد بيكيه، بينما سجل فيكتور تسيجانكوف هدف دينامو كييف الوحيد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل يوفنتوس ثانيا بـ 6 نقاط، ودينامو كييف ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن فرينكفاوزي المجري، صاحب المركز الرابع.